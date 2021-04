Udinese-Cagliari, i precedenti: solo due successi per i sardi

Questa sera alle 20.45 si giocherà Udinese-Cagliari, in una gara valida per la giornata numero trentadue del massimo campionato di calcio italiano, la serie A

Questa sera alle 20.45 si giocherà Udinese-Cagliari, in una gara valida per la giornata numero trentadue del massimo campionato di calcio italiano, la serie A. Quali sono i precedenti in massima serie tra friulani e sardi? I precedenti in casa dell’Udinese vedono 15 vittorie casalinghe, 7 pareggi e solo 2 blitz ospiti. Dunque una tradizione molto favorevole con i sardi per i friulani. L’anno scorso arrivò un successo, nel turno pre-natalizio, con i bianconeri a vincere 2-1 grazie alle reti di De Paul e Fofana. Era un Cagliari che addirittura sognava la Champions (!) o quanto almeno l’Europa, e stava iniziando a crollare proprio in quelle settimane. Si giocava naturalmente con il pubblico e sembra un’era geologica fa. Invece non è passato nemmeno un anno e mezzo. Anche nel 2018-19 la gara terminò con una vittoria casalinga dell’Udinese, per 2-0. La vittoria ospite più recente (una delle due) risale al 2017/18, con la vittoria per 0-1 grazie alla rete di Joao Pedro. Il pareggio, invece, manca dal 2014-15, stagione disgraziata per i sardi che alla fine retrocessero in B. Riuscirono a pareggiare al 90’ con un rigore di Avelar dopo che il solito Joao Pedro li aveva portati in vantaggio. Nel mezzo la rimonta firmata Allan e Thereau: 2-2 il finale.