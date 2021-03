News Udinese – Friulani vincenti e convincenti: la parte sinistra della classifica è realtà

L'Udinese ha battuto il Sassuolo nell'anticipo di sabato scorso, vincendo e convincendo contro i neroverdi e rilanciandosi alla grande. Adesso la classifica sorride

L'Udinese ha battuto il Sassuolonell'anticipo di sabato scorso, vincendo e convincendo contro i neroverdi e rilanciandosi alla grande. Adesso la classifica sorride, e si entra ufficialmente nella parte sinistra. Agganciata, infatti, la Sampdoria al decimo posto a quota 32 punti. Adesso la salvezza è davvero ad un passo, manca qualche punto per certificarla aritmeticamente, con quasi un quarto di campionato ancora da giocare. Ben fatto per gli uomini di Gotti, inspiegabilmente messo sulla graticola quando i risultati non arrivavano. In realtà in questo 2021 è successo una sola volta, l'unica prestazione deludente è stata quella contro la Roma, quando arrivò una sconfitta per 3-0 senza appelli. Per il resto, prima di quel match gli 8 punti in 4 partite fermando sul pareggio Atalanta e Inter (ultima squadra a fermare i nerazzurri), dopo altri punteggi utili. Compreso il 2-2 di Parma che aveva fatto storcere il naso ai più per il primo tempo giocato dalla formazione friulana. Il bicchiere può essere visto mezzo pieno, e ora si guarda ai prossimi e decisivi incontri dove viene chiesto di continuare su questo trend. E perché no, arrivare più in alto possibile.