News Udinese – Gotti ha deciso di giocarsi il jolly: che colpo di Marino!

Ecco le ultime news in casa Udinese. Gotti ha deciso di puntare tutto sul jolly. Pierpaolo Marino adesso si lecca i baffi

NEWS UDINESE - Luca Gotti è sempre più soddisfatto dei suoi ragazzi. L'Udinese è tornata a vincere ma soprattutto sta tornando a risplendere. Le ultime prestazioni dei bianconeri parlano chiaro. Questa squadra ha tutto il potenziale per poter fare un'ottima seconda parte di campionato. L'obiettivo dei friulani non deve essere quello di salvarsi. De Paul lo sa e sta facendo il possibile per trascinare la sua squadra il più in alto possibile in classifica. Adesso la zona rossa è a debita distanza. Nel frattempo, l'allenatore dell'Udinese si gode il suo asso nella manica. Marino è fiero del suo colpo e si lecca i baffi.