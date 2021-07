News Udinese – Si ritira un ex bomber della squadra bianconera

Il talento argentino è stato un giramondo, ma la sua impronta più marcata è stata lasciata in Italia. Scopri chi si ritira oggi

Oggi trenta luglio 2021 si ritira una faccia molto conosciuta nella nostra serie A. Ha fatto parlare spessissimo di lui, sia dentro che fuori dal campo e sia in modo molto positivo che in maniera a dir poco dispregiativa. Il talento argentino è stato un vero e proprio giramondo, ha giocato dal Brasile alla Russia, ma la sua impronta più marcata è stata lasciata nel nostro paese. Dove per alcuni team è diventato una vera e propria colonna portante. Negli ultimi anni è sceso di categoria, ma non ha mai abbandonato il bel paese. Se non avete ancora capito di chi si tratta, scopritelo nel prossimo paragrafo.

Il profilo

Il giocatore che ha definitivamente appeso gli scarpini al chiodo è l'argentino Maxi Lopez. Dopo l'ultima stagione alla Sambenedettese, che non si è conclusa nel migliore dei modi dato che la società è poi fallita, il centravanti ha deciso di dire basta con il calcio. La sua carriera sembrava dovesse spiccare il volo sin dall'inizio, siccome era un canterano del Barca, ma non ha mai trovato spazio in quello che è uno dei migliori club del mondo. Da quel momento, inizia il suo girovagare per il nostro paese. Le sue migliori prestazioni arrivano sicuramente con la maglia del Catania. Con la squadra siciliana riesce a ritagliarsi il suo spazio a tal punto che i rossoneri di Milano decidono di dargli una chance. Sfortunatamente non verrà colta nel migliore dei modi. Si conclude con un grande gesto la sua carriera, dato che nelle ultime settimane, quando oramai la Sambenedettese era prossima al fallimento, si è offerto di pagare le trasferte di tasca sua. Andiamo a vedere cosa ha donato il giocatore nella sua stagione ad Udine.

Con l'Udinese...

In maglia bianconera ha giocato per una sola stagione, in cui sono arrivate ben ventotto presenze condite da due gol e due assist, sicuramente non è stata una grandissima annata, ma come sempre lui ci ha messo tutto per poter rendere al meglio.