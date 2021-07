News Udinese – Domani si scende in campo, ecco l’avversario

Andiamo a scoprire assieme quale sarà il team che dovrà affrontare la società comandata dal padron Giampaolo Pozzo

Redazione

Dopo l'amichevole contro lo Sturm Graz, che ha portato ad una dolorosa sconfitta per tre a due, la rosa guidata da Luca Gotti ha in programma subito un altro test, probabilmente anche più impegnativo. Nella giornata di ieri, logicamente la squadra si è riposata in vista di questo impegno. Di conseguenza nessun allenamento in quel di St. Veit, anche perché la squadra ha preparato le valigie, direzione Francia che è la meta definitiva per questa nuova amichevole. Andiamo a scoprire assieme quale sarà il team che dovrà affrontare la società che ha sede nel capoluogo di provincia friulano ed è comandata dal padron Giampaolo Pozzo.

L'avversario

La squadra che se la vedrà contro l'Udinese è il team della Ligue 1, il Lens. Il team guidato dal mister Franck Haise, ha sorpreso tutti nella prima stagione dopo diverso tempo nella massima categoria del calcio francese. Il team si è posizionato al settimo posto, a un solo punto dall'accesso europeo in Conference League e a soli due punti dall'Europa League, per quello che sarebbe stato un successo storico. Il team bianconero, inoltre troverà contro una vecchia conoscenza, che ha sempre vestito la maglia bianconera con molta dedizione e sacrificio. Stiamo parlando di Seko Fofana, un giocatore che ha sempre dato tutto per Udine e la sua squadra, ancora adesso impresso nei cuori bianconeri c'è il gol del 2-1 ai bianconeri di Torino. Andiamo ora a vedere gli orari del match e le informazioni sui biglietti.

Il programma

Il match andrà in scena nella stupenda cornice dello stadio Bollaert-Delelis e sarà visibile su SKY alle ore 18. La società francese ha messo in vendita diversi tagliandi, ma soprattutto per evidenti questioni logistiche sarà difficile seguire il team bianconero.