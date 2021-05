Udinese-Bologna, Gotti a Sky: “Ci siamo fatti un goal da soli. E sul futuro…”

Al termine della sfida tra Udinese e Bologna, il tecnico Luca Gotti, ha risposto ad alcune domande dei cronisti presenti

La partita tra Udinese e Bologna, si è conclusa 1-1 con le due squadre che si sono divise la posta in palio. Al vantaggio di Rodrigo De Paul per i padroni di casa, ha risposto Riccardo Orsolini su calcio di rigore. Al termine della sfida l'allenatore dei bianconeri, Luca Gotti, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per dire la sua sull'incontro: "Abbiamo giocato un primo tempo di grande personalità e un secondo tempo di gestione. Poi, ci siamo fatti un goal da soli. Con Musso so di avere tra i pali un grande portiere, bravo tra le uscite e che è sicuramente uno dei migliori di tutta la Serie A. Oggi ho visto la stessa scena di 15 giorni fa contro il Benevento: un retropassaggio troppo corto che ha costretto l'avversario ad essere travolto. Non ha resistito nel mettere il piede in una zona di campo che non aveva senso".