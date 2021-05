Udinese-Bologna, Mihajlovic: “Se giocavamo come nel secondo tempo vincevamo”

Le parole di Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, al termine della sfida di campionato contro l'Udinese

Redazione

Al termine della sfida finita in parità tra l'Udinese e il Bologna, il tecnico Sinisa Mihajlovic ha espresso le sue considerazioni in conferenza stampa. Il tecnico rossoblù, dopo essere andato in svantaggio, è riuscito a strappare un buon punto ai padroni di casa. Sia i friulani che gli emiliani hanno di fronte a sé un finale di stagione piuttosto tranquillo al punto che il turnover può essere la scelta migliore. I club che hanno raggiunto i loro obiettivi, devono iniziare a pensare già al prossimo campionato:

Sulla sfida

"Il primo tempo del match è stato equilibrato, l'Udinese ha trovato il goal sull'unico tiro in porta. Noi non abbiamo giocato alla nostra maniera. All'intervallo ci siamo scossi e siamo entrati in campo nella ripresa con più responsabilità. Forse avremmo meritato qualcosa in più, ma mi accontento uguale. Se avessimo giocato tutto l'incontro come nei secondi 45 minuti, avrebbero ottenuto un risultato migliore".

Sul rigore

"Siamo riusciti a far ripartire subito l'azione. Bravo Skorupski che non ha perso tempo e ha rilanciato. Poi ci ha pensato Palacio ad arrivare sul pallone prima di Musso. Rodrigo poteva segnare ma non l'ha fatto, per noi è un giocatore importantissimo. Anche lui può avere difetti ma con noi mette in campo la stessa voglia di un ragazzino".

Sulla salvezza

"E' stato un campionato strano che non ci ha mai visti invischiati nella lotta per la salvezza, nonostante siamo rimasti nelle basse posizioni. Neanche l'Udinese ha mai lottato per non retrocedere. I bianconeri sono più forti di noi, così come il Torino oppure il Cagliari. Perciò siamo stati bravi noi a non farci coinvolgere dalla bagarre nelle zone basse. Questo nonostante tutto, nonostante gli infortuni. Nelle ultime sfide cercheremo di dare spazio a qualcun altro. In modo da programmare la prossima stagione".