News Udinese – Sorpresa “faraonica”: l’Udinese è pronta!

L'Udinese è pronta ma le ultime news arrivano in casa giallorossa. Fonseca esulta: entrambi pronti a scendere in campo contro i friulani

NEWS UDINESE - È tutto pronto. Sarà un San Valentino fiammeggiante. I due allenatori stanno preparando le strategie per incalzare l'avversario nel migliore dei modi. Gotti sembrerebbe avere le idee abbastanza chiare. Squadra che vince non si cambia. Eccezion fatta per il talento argentino. Rodrigo De Paul sta già scaldando i motori. Il fantasista dell'Udinese non vuole perdere tempo. Non vede l'ora di scendere in campo. Dopo le ultime dichiarazioni d'amore al club bianconero, adesso, il numero 10 vuole caricarsi la squadra sulle spalle. Nel frattempo, però, in casa giallorossa qualcosa si sta muovendo. Fonseca esulta. È riuscito a recuperarli entrambi in tempo. Ecco di chi stiamo parlando.