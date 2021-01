News Udinese – Lo Spezia d’Italiana sulla strada dei friulani: l’analisi sui liguri

Domani l’Udinese affronterà lo Spezia di Vincenzo Italiano nel lunch match della ventesima giornata, la prima di ritorno. Chi temere maggiormente tra i liguri?

"Domani l’Udinese affronterà lo Speziadi Vincenzo Italianonel lunch match della ventesima giornata, la prima di ritorno. Chi temere maggiormente tra i liguri? La squadra. O meglio il suo allenatore. Dovendo indicare il pericolo maggiore dello Spezia non possiamo non indicare il proprio allenatore. Ma come è possibile se non scende nemmeno in campo? E' proprio quello il punto. La forza degli aquilotti sta tutta nel mantra che ha dato Italiano al suo gruppo. Intensità, spirito di squadra, giocare ogni partita al massimo. Lo Spezia è tra le sorprese della stagione, e il merito è tutto dell'ex calciatore del Verona. Non ce ne vogliano i calciatori, ma nomi alla mano, la squadra ligure dimostra una squadra tecnicamente non eccelsa, senza un giocatore estroso. Forse l'unico è Nzola, ma domani sarà assente per infortunio. Eppure i liguri sono attualmente tredicesimi in serie A. Meriti tutti (o quasi) del proprio allenatore, che a questo punto sembra un predestinato. Due promozioni in due stagioni (dalla C alla B con il Trapani e dalla B alla A con i liguri) e ora questa terza da protagonista anche in massima serie.