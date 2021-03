Udinese-Lazio: le parole di Nestorovski, Marusic e Radu

Le dichiarazioni dei protagonisti della sfida.

UDINE - All'Udinese non è bastato un bel secondo tempo, contro la Lazio, per evitare l'ottava sconfitta del suo campionato . Il gol realizzato al trentasettesimo minuto da Adam Marusic, ha consentito alla compagine capitolina di mettere in cassaforte il secondo successo consecutivo e di portarsi a quota quarantanove punti in classifica. La squadra di Gotti, dal canto suo, resta al dodicesimo posto con trentatré lunghezze e, come sottolineato dallo stesso tecnico bianconero , restano ancora sette punti da conquistare per l'obiettivo salvezza. Di seguito, le dichiarazioni di alcuni protagonisti della sfida della Dacia Arena.

MARUSIC A LAZIO STYLE CHANNEL - "Abbiamo approcciato molto bene la gara, riuscendo a sbloccarla nel primo tempo. Sono molto contento di aver segnato il gol che ci ha permesso di ottenere i tre punti. Non era semplice, perché l'Udinese gioca un buon calcio e ha le qualità per metterti in difficoltà. Abbiamo vinto una partita fondamentale. Ora dobbiamo continuare così, mancano ancora tante partite e non possiamo fermarci. Il momento più complicato? L'ultimo quarto d'ora di partita, in cui loro hanno avuto tante occasioni per far gol".