News Udinese – Cagliari da tenere a distanza: l’analisi sui sardi

L’Udinesesi appresta ad affrontare il Cagliari per una gara valida per la giornata numero trentadue del campionato di serie A. I friulani viaggiano tranquilli verso la salvezza con un +11 sulla terzultima a sette giornate dal termine. Questa competitor è proprio il Cagliari, attualmente in zona rossa a quota 25 punti. I sardi sono la grande delusione in negativo della stagione, molto deludente, che vede i rossoblu in piena zona retrocessione da qualche settimana. La vittoria al cardiopalma in un match bellissimo, ad altissima intensità, contro il Parma di sabato scorso ha regalato qualche speranza all’undici di Semplici, subentrato a Di Francesco forse tardivamente durante la stagione. L’ex tecnico della SPAL ha cercato di portare novità e tirare fuori i rossoblu dalla zona rossa della classifica, riuscendoci a tratti. Ma com’è stato possibile vedere i rossoblu così in basso? Inspiegabile, a giudicare la rosa dei cagliaritani: Cragno, Godin, Nainggolan, Nandez, Joao Pedro, Simeone o giovani emergenti come Zappa, Marin,Sottil. Una squadra ricca di talento, che deve fare i conti con una classifica deficitaria e punti che hanno faticato ad arrivare.