News Udinese – Udogie momento nero / Deve alzare bandiera bianca

Il team bianconero si prepara alla prossima stagione di campionato. Stiamo parlando di una squadra che non vede l’ora di fare la differenza e portare i migliori risultati a casa in ogni modo possibile. Ora come ora bisogna iniziare a trovare...

Redazione

Il team bianconero si prepara alla prossima stagione di campionato. Stiamo parlando di una squadra che non vede l'ora di fare la differenza e portare i migliori risultati a casa in ogni modo possibile. Ora come ora bisogna iniziare a trovare i primi sostituiti visto che ci saranno diversi partenti nel corso dell'estate. Il primo ad aver annunciato il suo addio è stato il mister toscano Gabriele Cioffi che tramite un comunicato della società si è potuto apprendere che non ha firmato l'estensione contrattuale. Il secondo, invece, potrebbe essere Gerard Deulofeu, anzi quasi sicuramente sarà proprio lo spagnolo. Ha confermato anche l'agente che la sua partenza in estate è molto probabile. Intanto non arrivano belle notizie dal ritiro della nazionale. Un protagonista è costretto ad alzare bandiera bianca.

L'infortunio

Già contro la Salernitana aveva riscontrato un fastidio che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca ed uscire anzitempo dal campo. Stiamo parlando di un talento che ha fatto la differenza nel corso di tutta l'annata, ma nello specifico nella seconda parte di stagione. Ha giocato un calcio molto interessante e messo in difficoltà tutti gli avversari. Un crack che esploderà al più presto, il suo nome è Destiny Udogie. Con la nazionale, però, non sono arrivate belle notizie. Ecco il punto della situazione.

A Coverciano

Nonostante non stesse al meglio il talentino si è presentato comunque nel ritiro di Coverciano. Solo che il riacutizzarsi del risentimento muscolare ha indotto il giocatore ad alzare bandiera bianca ed anche la nazionale ha fatto una scelta cautelativa che non mira ad aggravare le condizioni del baby fenomeno. Ora avrà tutto il tempo per recuperare e puntare alla prossima stagione. Non perderti il voto assegnato sul suo pagellone finale. In pochissimo tempo è diventato uno dei punti fermi della società. Ecco la sua valutazione <<<