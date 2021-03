News Udinese – Un errore che vale 2 punti: l’analisi del match!

Le news del giorno in casa Udinese. L'analisi del match contro i rossoneri. Attenzione al prossimo appuntamento. Testa sulle spalle

NEWS UDINESE - Gotti si mette le mani nei capelli. L'allenatore dell'Udinese può ritenersi soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi ma il rammarico rimane. Un punto guadagnato o due punti persi? A voi la scelta di valutare se il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto. Resta il fatto che i friulani hanno dimostrato per l'ennesima volta di poter mettere in difficoltà chiunque. Non è stata la migliore prestazione della squadra milanese. Allo stesso modo è vero che i bianconeri sono scesi in campo con la bava alla bocca e hanno dato del filo da torcere a Leao e compagni. Analizziamo il match nel dettaglio.