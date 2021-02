News Udinese – Roma, Pau Lopez: “L’Udinese nel secondo tempo ci ha messo in difficoltà”

I giocatori di Roma e Udinese hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN dopo la gara di ieri: le parole di Pau Lopez e Okaka

"E' un momento un po' difficile per la squadra, nel secondo tempo non abbiamo giocato come il primo dove abbiamo avuto tante occasioni. Nel secondo c'è stata più fatica, non riuscivamo a fare il nostro gioco. Cristante? Sono cose che succedono in campo, sono dovuto intervenire per evitare guai ma non gli ho detto nulla. Con lui cambia la capacità di impostare da dietro, è diverso dai difensori centrali. E' più offensivo, ti dà palloni dietro che solo lui può fare. Ha giocato molto bene. Inter-Lazio? Non ci interessa scudetto o zona Champions, noi puntiamo a quest'ultima ma dipende solo da noi".