Roma-Udinese, i convocati di Luca Gotti e Paulo Fonseca

Si avvicina Roma-Udinese, gara dell'anticipo della domenica di Serie A. Ecco i convocati di Luca Gotti e Paulo Fonseca

UDINESE - Si avvicina Roma-Udinese , gara che si giocherà domani alle 12:30. Match importante per i bianconeri, che arrivano alla gara con 4 risultati utili consecutivi: 2 pareggi e 2 vittorie , i primi due con Atalanta e Inter, mentre i successi sono arrivati sullo Spezia e sull'Hellas Verona. L'ultima sconfitta della squadra di Luca Gotti risale allo scorso 16 gennaio, contro la Sampdoria di Claudio Ranieri, che adesso dista soltanto 3 punti di distanza in classifica. I giallorossi invece hanno fatto registrare una sconfitta in campionato, nell'ultimo turno della Serie A contro la Juventus. Prima ancora due vittorie, con l'Hellas Verona e lo Spezia, una sconfitta nel derby con la Lazio e un pareggio contro l'Inter.

Niente da fare per Roberto Pereyra . L'argentino non recupera per la partita dello stadio Olimpico, negli ultimi giorni aveva svolto lavoro personalizzato, sui campi del Bruseschi.

La Roma in vece scenderà in campo per difendere il quinto posto in classifica, dato che la Lazio di Simone Inzaghi ha raggiunto i giallorossi a quota 40 punti. I biancocelesti sognano il sorpasso in caso di passo falso degli storici rivali. Cosa da evitare per mister Fonseca e i suoi, in ottica Champions League.