Notizie Udinese – Non arrivano belle notizie / Due nuovi diffidati

La squadra allenata da Sottil si prepara al prossimo incontro di campionato prima della pausa. Non arrivano delle belle notizie: ecco perché

Redazione

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Stiamo parlando di una società che ha voglia di continuare a vincere e non volersi fermare dopo la vittoria di sabato scorso contro l'Empoli allenato da Paolo Zanetti. Non sarà semplice riuscire a replicarsi, visto che alla Dacia Arena arriveranno i rossoneri attualmente ancora Campioni d'Italia. Fondamentale per la società cercare in tutti i modi di vincere questo match per poter continuare a sognare un piazzamento in Europa. Allo stesso tempo bisogna valutare anche le possibili assenze per via delle ammonizioni ricevute nel corso degli ultimi match. La lista dei diffidati continua ad allungarsi. Ecco i due nuovi nomi.

Proprio oggi il giudice sportivo ha fatto il punto sui giocatori che hanno preso una squalifica oppure che sono ufficialmente entrati in diffida. Tra questi ci sono anche ben due calciatori bianconeri e stiamo parlando di due perni fondamentali per la squadra allenata da Andrea Sottil. Il primo è l'autore del gol vittoria della scorsa settimana: Rodrigo Becao. Il secondo, invece, è arrivato in punta di piedi e si sta prendendo la titolarità fissa al centro del campo: Sandi Lovric. I due calciatori al prossimo cartellino giallo dovranno scontare una giornata di squalifica. Loro, però, non sono gli unici. Andiamo a vedere gli altri protagonisti soggetti a diffida.

Ce ne sono altri quattro — Non solo Sandi Lovric e Rodrigo Becao, ma sono anche altri i giocatori che rischiano una giornata di stop alla prossima sanzione. Il primo è un laterale molto importante per il team: Destiny Udogie. Assieme a lui ci sono anche Nehuen Perez e Walace. Ultimo ma non meno importante è il capitano Roberto "El Tucu" Pereyra.