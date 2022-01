Udinese – Non c’è fine al peggio: annunciata ennesima positività

La squadra bianconera non ha ancora terminato questo momento molto difficile. Da pochi minuti è stata annunciata una nuova positività

Il 2022 è iniziato nel peggiore dei modi per la società bianconera e proprio oggi, come se non bastasse, è stata annunciata l'ennesima positività di gruppo. Ora la società ricomincerà l'iter degli ultimi giorni, anche se trovare una quadra diventa sempre più difficile. Andiamo a vedere nei dettagli di chi si tratta e quali potrebbero essere le conseguenze. Il virus si rifiuta di abbandonare la società bianconera ed anzi, continua a dare sempre più problemi. Tutti gli aggiornamenti dell'ultimo minuto.

Il comunicato della squadra

La società friulana ha spiegato che un giocatore (dopo gli ultimi test giornalieri) è risultato positivo al Covid-19. Il protagonista della spiacevole notizia ha preso parte al match di ieri contro l'Atalanta. Questo potrebbe essere un vero e proprio problema per tutte e due le società. Intanto, sempre la dirigenza bianconera fa sapere che: "Il Club ha immediatamente attivato tutti i protocolli previsti dalle normative in vigore ed ha informato le autorità sanitarie competenti della riscontrata positività di uno degli elementi scesi ieri in campo alla Dacia Arena". Inoltre aggiorna che i positivi, al momento, sono tredici (nove giocatori e quattro componenti del gruppo squadra). Un vero e proprio momento no. Data la situazione attuale, non è da scontare un vero e proprio cluster anche in quel di Bergamo. Andiamo a vedere quali potrebbero essere le possibili soluzioni.

Si giocherà?

Difficile poter prevedere se la società bianconera scenderà in campo sabato sera. La Lega sembra voler mantenere il suo pugno duro, di conseguenza diventa quasi impossibile un ennesimo rinvio. Ora, però, la situazione potrebbe comprendere due squadre e non solo l'Udinese.