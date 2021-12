News Udinese – Non c’è un attimo di tregua / Le ultime dal campo

La squadra bianconera continua ad avvicinarsi al prossimo incontro. Mancano solo due giorni al prossimo match. Tutte le ultime

Redazione

Il club bianconero non fa in tempo ad assimilare un risultato che già deve lavorare in vista dell'incontro successivo. Giovedì sera, la squadra ha regalato sicuramente una delle prove migliori delle ultime stagioni, soprattutto dal punto di vista offensivo. Sono arrivati ben quattro gol, rendendo la partita appassionante e indecisa fino all'ultimo secondo dell'ultimo minuto. Alla fine a salvare il risultato è stato il turco Tolgay Arslan con un gol spettacolare. Già ieri è ricominciato il lavoro sui campi d'allenamento, i titolari di Roma hanno svolto un lavoro di scarico, mentre chi non ha giocato si è allenato regolarmente. Intanto andiamo a vedere il programma ed il proseguimento in vista del prossimo incontro.

Il ritiro

Come confermato e pensato settimana scorsa, il ritiro è stato sciolto dopo la trasferta contro i biancocelesti. Ora la squadra si sta trovando regolarmente, giorno dopo giorno, per poter preparare al meglio il prossimo incontro. L'avversario non sarà facile da battere, stiamo parlando dell'Empoli, una squadra che guidata da Andreazzoli, sta vivendo un momento di forma a dir poco incredibile. L'Udinese invece vuole ritrovare i tre punti, che oramai iniziano a mancare da troppo tempo. L'occasione è ghiotta e davanti al proprio pubblico si può fare benissimo. Andiamo a vedere le ultime dal campo d'allenamento.

Le ultime

La squadra si è ritrovata sui campi del Bruseschi in mattinata, in programma una sola seduta. Nella giornata odierna sono stati svolti degli esercizi tecnico tattici. Inizialmente delle partitelle a campo ridotto ed infine, per concludere, degli esercizi che si concentravano sulla finalizzazione. L'appuntamento è stato rinnovato per domani pomeriggio, dove avverrà una seduta di rifinitura e poi la partenza verso la città toscana. Non finiscono qua gli articoli sulla squadra bianconera. Scopri tutte le ultime di mercato. Il direttore dell'area tecnica studia l'affare. Pronto per fare la differenza <<<