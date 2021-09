News Udinese – Il motivo per cui non puoi perdere il match di oggi

Oggi alle ore 16 scenderà in campo l'Udinese. La squadra guidata da Luca Gotti, se la vedrà contro l'Ac Dolomiti Bellunesi

Redazione

Oggi alle ore 16 scenderà in campo la squadra bianconera. La partita verrà giocata nel fantastico contesto della Dacia Arena, uno dei pochi stadi di proprietà della nostra Serie A. L'avversario sarà la società di Serie D l'AC Dolomiti Bellunesi. L'impegno non sarà tanto difficile sotto il punto di vista tecnico, ma offrirà alla società e al mister l'occasione per poter vedere all'opera diversi giocatori e diversi nuovi schemi di gioco. Scopri assieme a noi perché non bisogna proprio perdersi questo incontro. Diversi giocatori non vedono l'ora di poter esordire e dare il meglio pur di entrare stabilmente nel giro dei titolari.

I nuovi volti

Oggi c'è l'occasione per vedere all'opera ben quattro nuovi giocatori, stiamo parlando di:Nehuen Perez, il centrale si è presentato ieri alla stampa ed ha espresso sin da subito la voglia di diventare un leader. Brandon Soppy, il nuovo e giovanissimo esterno destro francese, quest'anno avrà poco spazio dato che sarà quasi impossibile poter spodestare Nahuel Molina, ma potremo monitorare il suo percorso di crescita sin da oggi. Isaac Success, il nigeriano dopo qualche stagione sottotono è pronto per rilanciarsi e vuole farlo sin da subito, di conseguenza aspettiamoci tanto dal talento africano. Ultimo ma non meno importante, parliamo di Beto. Il centravanti portoghese, molto probabilmente non partirà dall'inizio, ma vuole entrare dalla panchina e farsi subito notare. Dato che anche mister Gotti, non vedeva l'ora di poter far giocare un attaccante con le sue caratteristiche. Scopri assieme a noi gli orari del match.

Il programma

L'incontro, come detto precedentemente, avrà inizio alle ore 16. Sarà visibile in streaming su Udinese Tv. La partita sarà comunque a porte chiuse, nonostante il palcoscenico più importante che possa offrire la società friulana. Non finisce qua, scopri assieme a noi la probabile formazione del match odierno. Tante novità per i bianconeri <<<