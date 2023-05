Udinese – Non si placa la polemica / I biancocelesti provocano Marino

La squadra biancoceleste non ha nessuna intenzione di placare la polemica scatenata ieri sera dopo la vittoria ottenuta alla Dacia Arena contro l'Udinese. Il team di Andrea Sottil ha dato tutto sul campo, ma alla fine la sconfitta è arrivata per via di un episodio alquanto dubbio. A trenta minuti dalla fine c'è un contatto in mezzo all'area di rigore tra Adam Masina e Ciro Immobile. L'arbitro indica il dischetto, ma non va a rivedere il VAR valutando quell'azione come una situazione da valutare unicamente sul campo. Quello che scatena questa decisione è davvero incredibile, visto che a fine partita scende direttamente Marino in conferenza. Il direttore esprime tutto il suo disappunto sia sulla condotta che su alcuni episodi accaduti alla fine della prima frazione. Le parole fanno il giro del web e la risposta degli aquilotti non tarda ad arrivare. Ecco come il club allenato da Sarri ha detto la sua su quanto avvenuta in campo.