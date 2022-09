News Udinese | Pasqualin: “I bianconeri non sono un fuoco di paglia”

Il noto procuratore e opinionista sportivo Claudio Pasqualin ha parlato del momento dei friulani in un'intervista rilasciata a TMW

Il noto procuratore (lo è stato di Baggio, Vialli e Del Piero per citarne alcuni) e opinionista sportivo per RMC Sport, Claudio Pasqualin, ha espresso il proprio parere sulla squadra allenata da Sottil. L'Udinese viaggia a velocità di crociera in questo avvio di campionato, vincendo le ultime 5 partite e mettendo a referto la bellezza di 15 gol fatti e solo 7 subiti (3 se si esclude l'esordio a San Siro contro i rossoneri).