Notizie Udinese – Top 11 Serie A: presente un giocatore bianconero

Le notizie sul mondo Udinese. Il CIES ha stilato la Top 11 della Serie A: presente un centrocampista bianconero

Il campionato di Serie A 2020-2021 è giunto al termine. E’ stato un torneo intenso, emozionante e divertente. Come ogni anno, c'è chi vince ed esulta per aver raggiunto gli obiettivi prefissati e c'è chi, invece, perde e si dispera. A fine stagione è tempo di bilanci. Non solo per le società, ma anche per i singoli giocatori. Oltre ai premi assegnati dalla Lega ai migliori calciatori, l'Osservatorio Calcistico del CIES ha stilato la top 11 della Serie A in base ai propri indici di performance sviluppato utilizzando i dati Opta Pro: soltanto i calciatori schierati per almeno due terzi dei minuti nel corso del campionato sono stati messi nella formazione.