Notizie Udinese – Situazione infortuni: le tegole per Gotti non finiscono mai

Ecco le ultime notizie in casa Udinese La situazione infortuni non aiuta il tecnico friulano che dovrà continuare a farne a meno

NOTIZIE UDINESE - Luca Gotti non riesce ad avere la rosa al completo per più di una partita. Gli infortuni hanno accompagnato l'intero percorso dell'Udinese. Le ultime notizie che arrivano dall'infermeria non sono affatto rassicuranti. I bianconeri sono tornati al dodicesimo posto ma il distacco dal Verona (decimo) è minimo. Appena tre punti separano le due squadre. Mancano ancora due partite prima della fine del campionato e le sorti della Serie A continuano ad essere un mistero. L'unica certezza riguarda l'Inter che si è laureata Campione d'Italia. La corsa Champions è più aperta di prima. La lotta per non retrocedere è ancora in corso. L'Udinese si gode la sua mezza classifica e potenzialmente potrebbe raccogliere ancora sei punti per scalare le posizioni così da raggiungere la tanto ambita colonna di sinistra. Il prossimo avversario saranno i blucerchiati di Ranieri. Ecco il rapporto delle condizioni degli infortunati friulani.