Napoli-Udinese, le parole dei bianconeri: Okaka la nota lieta

Brutta sconfitta rimediata dall'Udinese in casa del Napoli. Alla fine del match, alcuni protagonisti hanno espresso il loro rammarico

I microfoni ufficiali dell'Udinese, al termine della sfida persa 5-1 con il Napoli, hanno recuperato il pensiero di un paio di protagonisti bianconeri. Il primo è stato il mister Luca Gotti, che si è rammaricato per il pessimo stato di forma della sua squadra: "Oggi un Napoli in grande condizione psico-fisica ha incontrato una squadra, la nostra, che al contrario era in grande difficoltà dal punto di vista fisico a causa delle assenze che si sono accumulate nel tempo. Alcuni dei giocatori sono scesi in campo in cattive condizioni, le quali normalmente non consentirebbero l'impiego, perciò ringrazio tutti quelli che hanno risposto presente ma in campo abbiamo avuto delle difficoltà e si è visto. Fin da subito abbiamo sbagliato tanto, abbiamo fatto errori grossolani e in questo momento abbiamo grossi problemi a dare profondità al gioco. Abbiamo cercato di proporre un'uscita un po' più ragionata ma questa sera abbiamo commesso tanti grandi errori".