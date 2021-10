Notizie Udinese – Primavera: gol e spettacolo / Bianconeri infermabili

Sabato mattina, i ragazzi allenati da Sturm sono scesi in campo contro il Venezia. Ecco com'è andata la partita

Nella seconda frazione di gioco, i bianconeri entrano in campo con più convinzione. I risultati si vedono subito. Al 54' Ianesi trova il gol del 2-0 su assist di Basha. Mentre dopo qualche minuto, è lo stesso egiziano a trafiggere la porta avversaria con un preciso diagonale destro. 3-0! Le emozioni non sono finite. Il Venezia non molli e torna in partita. Boudri scambia con Perissinotto, si accentra all’altezza del dischetto e trova il gol del 3-1. Tuttavia, la rete di Codutti al 77' chiude definitivamente il match. L'Udinese vince 4-1 e si porta al secondo posto in classifica a quota dieci punti (tre vittorie ed un pareggio). Nel prossimo turno, per i ragazzi di Sturm ci sarà il derby friulano contro il Pordenone reduce dalla sconfitta contro il Brescia. I giovani bianconeri vogliono continuare a stupire. Nel frattempo, torniamo alla prima squadra. Non perderti le pagelle di Mondo Udinese sulla partita di ieri. Ci sono diverse sorprese. Ecco i voti <<<