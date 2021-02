Notizie Udinese – Testa al Parma: situazione difficile. Facciamo il punto!

L'Udinese si rialza. Sorriso amaro e testa al prossimo match. Il Parma ha un disperato bisogno di punti. Facciamo il punto della situazione

NOTIZIE UDINESE - Il match contro i giallorossinon è andato proprio come previsto. L'Udinese però ha già rialzato la testa. Adesso Gotti ha già puntato il prossimo avversario. Dopo i due pareggi contro Atalanta e Inter e dopo le due vittorie contro Spezia e Verona, un passo falso ci può stare. Sarebbe stato meglio continuare a cavalcare l'onda dell'entusiasmo ma la squadra bianconera è tranquilla e con la testa già al prossimo turno di campionato. Nel frattempo, però, la situazione in classifica è cambiata. La Roma ha agguantato il terzo posto. I biancocelesti hanno perso 3-1 contro i nerazzurri che si sono portati in vetta alla classifica sorpassando i rivali rossoneri. Ecco la situazione in casa friulana, notizie Udinese.