Udinese – Novità dal campo d’allenamento: Soppy ed Udogie in gruppo

Il team bianconero continua ancora il suo processo di crescita. Stiamo parlando di una squadra che non vede l'ora di fare la differenza

La squadra allenata dal tecnico Andrea Sottil è ritornata sui campi da gioco. Stiamo parlando di un team che non vede l'ora di fare la differenza e dire la sua sotto tutti i punti di vista. Sicuramente non sarà semplice e bisognerà fare il possibile per poter dire la propria sul campo da gioco. Il primo match di questo campionato ha sicuramente regalato speranza in ottica futura, visto che è stata fatta la differenza ma alla fine gli episodi non hanno premiato la società bianconera. Diversi errori individuali hanno deciso il risultato finale, ora tocca di nuovo al team concentrarsi sul nuovo match per portare a casa dei punti molto importanti.

Sono ricominciati proprio gli allenamenti in quel di Udine, più precisamente sui campi del Bruseschi. La prima grande sorpresa arriva da due giocatori che hanno un futuro abbastanza tormentato. Stiamo parlando di Destiny Udogie e Brandon Soppy. Il futuro del primo è già deciso e bisogna solamente aspettare prima che diventi a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Tottenham. Per il secondo, invece, il discorso è sicuramente più complesso e non vede l'ora di provare la nuova avventura con l'Atalanta anche se ancora nulla è scritto. Intanto ecco il punto sugli allenamenti odierni in vista della Salernitana.

La seduta del giorno

La squadra si è ritrovata sul campo per svolgere una singola seduta d'allenamento mattutina. Stiamo parlando di un team che non vede l'ora di fare la differenza e ricominciare a scalare la classifica. Sicuramente la battuta d'arresto non è piaciuta al team e di conseguenza si vuole fare il massimo per tornare a vincere e convincere. Sicuramente si farà affidamento anche ai nuovi/vecchi giocatori. Destiny Udogie sarà del gruppo e molto probabilmente inizierà il suo nuovo percorso, non vale la stessa cosa per Brandon Soppy. Per il francese da ieri sera c'è un grande punto interrogativo.