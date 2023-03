News Udinese, novità importanti su Pafundi: ecco cosa succederà

1 di 2 Pafundi in Nazionale

" Prima chiamo Pafundi, poi tutti gli altri : è questo che penso quando faccio la lista dei convocati". Questa l'investitura con cui Roberto Mancini ha "benedetto" il gioiellino classe 2006 dell'Udinese, convocato anche in questa finestra dal CT azzurro.

Di Pafundi, in realtà, si erano leggermente perse le tracce visto che per il momento il trequartista friulano ha calcato pochissimo il campo. Solamente 31 minuti per lui agli ordini di mister Sottil, che lo sta seguendo continuamente nel centro sportivo bianconero. Un'osservazione continua, con l'obiettivo di monitorare quotidianamente la crescita del ragazzo.