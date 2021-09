News Udinese – Domani sarà una battaglia! / Le novità in vista del match

Sono diverse le novità in vista del prossimo incontro. Ecco tutte le info in un solo articolo. Diverse le possibili sorprese

Redazione

Lunedì è arrivata la prima sconfitta stagionale, un passivo pesante che ridimensiona i tifosi più fiduciosi e fa mettere i piedi per terra a tutto il gruppo squadra. La classifica al momento ancora sorride dato che si parla di ben sette punti in quattro partite ed un posto nella parte destra della classifica ancora assicurato. Bisogna però concentrarsi in vista del prossimo impegno che sarà contro i temibilissimi giallorossi all'Olimpico. La squadra guidata da José Mourinho anche dopo la sconfitta di domenica viaggia su un onda dell'entusiasmo spaventosa. Diverse le novità in vista dell'incontro di domani. Scoprile assieme a noi.

La bolgia

Come si può intuire dal titolo, il club bianconero sarà atteso da un molto probabile tutto esaurito contro il team giallorosso. Quasi 26 mila i ticket stampati in vista della partita di Giovedì (tutto esaurito sempre nel rispetto delle norme Covid e la capienza al 50%). Di conseguenza già non si prospetta un impegno semplice, dato che il mister portoghese vuole rendere lo stadio di casa un vero e proprio fortino inespugnabile. Ci vorrà veramente una prova stoica per poter portare a casa un risultato convincente. Non solo le novità riguardanti il pubblico. Sono diversi anche gli aggiornamenti che riguardano la rosa.

Il rientro

Dopo la convocazione in nazionale e le due partite con quest'ultima non è più riuscito a scendere in campo per un fastidio muscolare. Ora sembra aver recuperato a pieno regime ed è pronto per darsi da fare e recuperare in vista del match di domani sera. Stiamo parlando dell'esterno sinistro Destiny Udogie. Nel precampionato ha sorpreso tutti, solo prestazioni convincenti per questo talento che è stato pagato cinque milioni dal Hellas Verona quest'estate. Forse contro la Roma potrebbe già scendere in campo, visto che anche Stryger Larsen non è al meglio ed è uscito zoppicante dal match contro i partenopei. Scopri assieme a noi tutte le novità <<<