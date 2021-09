News Udinese – Brutta tegola / Un titolare si deve fermare

Scopri assieme a noi di chi si sta parlando e per quanto tempo dovrà rimanere fuori dai giochi. Brutta gatta da pelare per Luca Gotti

La squadra sta viaggiando sull'onda dell'entusiasmo. Sono ben quattro i punti arrivati nelle prime due partite, tre contro il neo promosso Venezia ed uno contro la Juventus guidata dal presidente Andrea Agnelli. Ora ci si prepara tutti assieme verso l'impegnativo match contro lo Spezia allenato dal tecnico italo brasiliano Thiago Motta. Non proprio tutti assieme comunque, proprio nelle ultime ore è stata confermata un'assenza per infortunio. Il talento non potrà calcare i campi da calcio per un po'. Scopri assieme a noi di chi si sta parlando e per quanto tempo dovrà rimanere fuori dai giochi. Brutta gatta da pelare per il mister Luca Gotti.

Il forfait

Il difensore era appena stato chiamato per la prima volta con la nazionale di categoria, parliamo dell'under 21. Si è dovuto fermare subito, però. La squadra ora dovrà vedersela senza di lui per un po' di partite. Stiamo parlando del neo acquisto Destiny Udogie. Il giocatore è stato pagato dall'Hellas Verona ben cinque milioni di euro solo un paio di mesi fa. Ora, dopo le prime due prestazioni da titolare se la dovrà vedere con il primo e speriamo ultimo stop stagionale. Scopri assieme a noi per quando tempo il giocatore italiano dovrà restare fermo ai box. Non vede già l'ora di tornare...

Per quanto tempo?

L'infortunio che è stato evidenziato è un'elongazione dello Psoas. I tempi di recupero non sono brevissimi, anzi avrà da fare con questo infortunio per un po' di tempo. Si parla di ben due settimane, di conseguenza tre match. Quello di domenica contro lo Spezia e poi quelli contro Roma e Napoli. Si augura un recupero velocissimo a Destiny Udogie e che possa tornare il prima possibile a spingere sulla fascia sinistra. Intanto il team continua la preparazione verso il terzo impegno di questo campionato. Scopri assieme a noi come procede il programma d'allenamento. Importanti novità <<<