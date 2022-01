Notizie Udinese – Il nuovo acquisto scalpita / Esordio vicino?

L'ultimo arrivato in casa Udinese, Pablo Marì, ha tanta voglia di mettersi in mostra e di aiutare il suo nuovo team. L'esordio sembra vicino

Mentre la società cerca di piazzare gli ultimi colpi di mercato, la squadra si sta allenando al centro sportivo Bruseschi per preparare al meglio la prossima sfida di campionato. Al rientro dalla sosta, l' Udinese ospiterà alla Dacia Arena il Torino , reduce dal pareggio contro il Sassuolo. I granata si trovano in grande forma. Basti pensare che nelle ultime otto giornate hanno perso solamente a San Siro contro i campioni d'Italia. I ragazzi di Cioffi dovranno fare la gara perfetta. Intanto, c'è un giocatore che scalpita. Ecco di chi si tratta.

Oltre a Filip Benkovic, l'Udinese ha dato il benvenuto anche a Pablo Marì. Lo spagnolo è un difensore roccioso, forte fisicamente e molto abile nel gioco aereo. In carriera ha giocato anche in Spagna, Olanda e Brasile. E’ un calciatore maturo (28 anni) e con esperienza internazionale. Proprio quello che serviva all'Udinese. L'iberico, il giorno dopo l'ufficialità dell'arrivo, è stato convocato per la trasferta di Genova. Segno che sia la società che l'allenatore ripongono grandi speranze in lui. Queste due settimane di sosta diventano fondamentali. L'esordio si avvicina.