Notizie Udinese – Ufficiale! Ecco il nuovo allenatore…

Andiamo assieme a vedere chi prenderà l'incarico lasciato vuoto da mister Moras. Un volto completamente nuovo per il calcio italiano

Oggi sui suoi canali ufficiali, la società bianconera ha annunciato il nuovo tecnico della Primavera . Dopo una stagione non molto convincente, conclusa al settimo posto, poco sotto la metà della classifica, del campionato di Primavera B (la seconda categoria dei giovani). La dirigenza bianconera ha deciso di cambiare il proprio tecnico per la primavera . La scelta è stata presa proprio il giorno prima del inizio della nuova stagione per i talentini friulani. Andiamo assieme a vedere chi prenderà l'incarico lasciato vuoto da mister Massimiliano Moras . Un volto completamente nuovo per il calcio italiano .

Il nuovo coach valido per la stagione 2021/2022 della società capoluogo di provincia sarà Jani Sturm. Lo sloveno è pronto a buttarsi a capofitto in questa nuova avventura. Ha già dell'esperienza come mister, dato che l'anno scorso ha guidato la formazione del Nk Brda nella seconda categoria del suo paese di provenienza. La società non ha avuto fortuna dato che è arrivata una sfortunata retrocessione, ma il tecnico non vede l'ora di rilanciarsi in questa nuova avventura. Non sarà da solo alla guida della sua nuova formazione, sarà accompagnato da Vincenzo Siciliano come allenatore in seconda. Andrea Ceccotto, pronto per guidare la preparazione atletica del team e Davide Camatta che sarà l'allenatore dedicato ai portieri. Iniziano già da oggi i primi impegni per la società bianconera, scoprili assieme a noi.