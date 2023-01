Udinese – Nuovo ruolo Samardzic? / Cosa cambia con l’infortunio di Deulo

La squadra allenata da Andrea Sottil continua a dare il massimo sui campi d'allenamento. Ecco cosa filtra dalle ultime sedute al Bruseschi

L'Udinese continua ad allenarsi in vista dei prossimi incontri di campionato. Stiamo parlando di una squadra che ha grande voglia di continuare a fare la differenza sotto tutti i punti di vista. Al momento non è semplice poter dire la propria anche per tutte le evoluzioni di queste ultime settimane. Sicuramente l'infortunio di Gerard Deulofeu arriva proprio nel momento peggiore possibile ed immaginabile. La squadra ha dato dimostrazione di essere un un ottimo stato di forma e soprattutto in netta ripresa rispetto all'avvio di questo 2023 (complici anche i tre punti ottenuti allo scadere contro la Sampdoria). Adesso, però, la patata bollente passa nelle mani di Andrea Sottil che deve fare il massimo ed inventarsi un sostituto di grande livello per Deulo che oramai non giocherà più nel corso di questa stagione.

La prima idea è quella di operare sul mercato, ma bisogna anche dire che rimane molto difficile riuscire a chiudere un colpo importante con soli quattro giorni di tempo e partendo da zero. Il rischio è quello di spendere parecchi milioni in maniera tutt'altro che utile. Nelle ultime ore ha iniziato a girare il nome di Maxim che gioca in Turchia, ma a 32 anni non garantirebbe una plusvalenza futura. Se bisogna guardare in caso, invece, ci sono ben due giocatori che potrebbero aiutare la causa.

Il primo giocatore che potrebbe diventare molto importante (ancora di più di quanto era prima) è Lazar Samardzic. Il tedesco nasce come trequartista e di conseguenza può anche essere adattato a seconda punta che deve svariare il gioco negli ultimi trenta metri. Assieme a lui può trovare più spazio anche un giocatore come Pereyra. L'argentino ha dimostrato di essere in grado di poter fare la differenza anche dietro la punta e di conseguenza potrebbe far rifiatare proprio lui Isaac Success.