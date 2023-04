Udinese – Nuovo tandem d’attacco / Ecco chi affiancherà bomber Beto

Ecco il nuovo tandem d'attacco per la formazione. Dopo l'infortunio del centravanti Isaac Success un nuovo giocatore affiancherà bomber Beto

L'Udinese sta lavorando intensamente sui campi del Bruseschi da ben due giorni. Neanche un attimo di riposo per questa squadra che ha grande voglia di fare la differenza sotto tutti i punti di vista. Nelle ultime ore è sorto un vero e proprio grattacapo per il tecnico bianconero Andrea Sottil. Sono ben tre le seconde punte che hanno alzato bandiera bianca in vista del prossimo incontro e di conseguenza bisogna trovare una possibile soluzione. Ricordiamo a tutti che sono fuori dalla mischia sia Gerard Deulofeuche Isaac Success oltre che al giovanissimo talento Simone Pafundi. Ecco cosa ha escogitato il tecnico dei bianconeri per poter puntare al successo.

Sin dall'inizio, questo venerdì contro il Lecce dovrebbe esserciil centrocampo e l'attacco che tanto bene hanno fatto contro la Cremonese. L'unica cosa che dovrebbe cambiare è proprio la prima punta visto che Success non potrà esserci, ma al suo posto c'è il rientro a tempo pieno dell'ex Portimonense Beto. Una sfida che vale davvero tanto e in cui bisogna fare di tutto per potersi permettere i tre punti che potrebbero fare la differenza. L'obiettivo al momento resta la parte sinistra, ma con la notizia sui bianconeri di Torino l'ottavo posto potrebbe significare un piazzamento alla prossima Conference League.

Pereyra dal primo? — Sì, dal primo minuto (salvo clamorosi colpi di scena) ci sarà il calciatore argentino Roberto "El Tucu" Pereyra. La sua voglia di continuare a trascinare questa Udinese è tantissima e da quando si sa che l'Europa potrebbe distare solo due punti, si ha ancora più voglia di continuare a dire la propria e poter decidere questa corsa futura.