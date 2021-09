News Udinese – Riprendono gli allenamenti / Obiettivo Sampdoria

Ecco la ripresa degli allenamenti si lavora con un solo obiettivo: fare punti contro i blucerchiati. Le varie sorprese di giornata

L'obiettivo è uno solo ed è quello di voltare pagina. La squadra dopo una settimana nerissima ha ripreso ad allenarsi. Le scorie però non sono facili da eliminare, si parla pur sempre di una batosta (4-0) contro il Napoli e due sconfitte dure ed immeritate contro Fiorentina e Roma, entrambe per 1-0. Gli uomini di Luca Gotti vogliono cambiare rotta e convincere gli addetti ai lavori di essere quelli delle prime tre partite e non quelli della seconda parte di questo campionato. Infatti ci si è ritrovati sul campo del Bruseschi per mettere a punto il prossimo impegno. Diverse le novità.

La seduta

Solo una seduta pomeridiana per la squadra bianconera. Il gruppo si è diviso in due grossi tronconi. Il primo era formato da tutti i giocatori che hanno giocato contro la Fiorentina, che hanno svolto una seduta defaticante, dato il grande carico dell'ultima settimana il mister vuole avere i giocatori al meglio. Il secondo troncone riguardava tutti i giocatori che non sono stati utilizzati contro i gigliati. Sono scesi in campo ed hanno svolto una piccola amichevole a campi ridotti contro la formazione primavera di Jani Sturm. I giocatori erano tutti presenti, tranne uno. Continua il suo calvario e sembra non esserci nulla da fare.

Assente (di nuovo)

Stiamo parlando del centravanti nigeriano Isaac Success. Il giocatore nigeriano non è ancora riuscito a rendersi utile alla causa. Arrivato con il vento in poppa, ora sembra essere già un oggetto misterioso. Una gastroenterite lo ha fermato inizialmente, ma adesso non ci sono più scuse e bisogna iniziare ad essere utili per la squadra del tecnico italiano. Non finisce qua, perché se non si può fare affidamento su un centravanti occorre cercare un altro giocatore in quel ruolo e sono diversi i nomi sul taccuino di Marino. Giocatori di grande caratura nazionale <<<