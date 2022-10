News Udinese – Da oggetto misterioso a titolare / Success: una garanzia

La squadra lavora in vista del prossimo match di campionato, nel frattempo è giusto soffermarsi un attimo su Success, diventato una garanzia

Redazione

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. La partita contro la Cremonese non sarà delle più semplici, ma c'è il bisogno di una vittoria che riporta fiducia e buone prestazioni all'interno di una squadra di ottimo livello. Uno suoi punti di forza del team guidato da Andrea Sottil è senza ombra di dubbio proprio il bomber Isaac Success. Da quando è arrivato in bianconero la sua carriera è stato in una continua escalation, era partito da oggetto misterioso con più di un mese passato tra la panchina e la tribuna. L'obiettivo era quello di trovare una condizione che non sembrava arrivare mai. Adesso e in solo una stagione è diventato uno dei giocatori determinanti per il team. Ecco perché Success è diventato fondamentale e unico per la squadra.

La sua dominanza fisica è senza ombra di dubbio uno dei motivi principali per cui il giocatore si trova ad essere così importante per la società. Soprattutto nelle ultime partite sia contro i biancocelesti di Maurizio Sarri che contro il Torino di Ivan Juric si è mostrato sul pezzo ed infatti non a caso sta conquistando sempre più minuti all'interno dello scacchiere tattico del tecnico Andrea Sottil. Contro la Cremonese (come detto in precedenza) si parla di un incontro fondamentale, motivo per cui potrebbe partire ancora dal primo minuto.

Chi dal primo — Da inizio campionato il live motive che ha premiato le punte bianconere è stato il seguente: Isaac Success titolare e Beto subentrante. Con questa disposizione tattica il portoghese è riuscito a mettere a segno ben quattro dei cinque gol segnati fino ad ora. Non a caso Sottil sembra essere propenso a rimettere dal primo minuto proprio Success.