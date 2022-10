Notizie Udinese – Oggi si ricomincia: testa alla Cremonese / Le ultime

Il team bianconero oggi ricomincerà a lavorare in vista del prossimo incontro con la Cremonese. Non perdere tutte le ultime dai campi

Adesso arriva il momento della verità. Questo sarà il live motive di questa settimana, perché dopo una partenza clamorosa e per molti versi definibile anche storica adesso bisogna rialzarsi dopo le prime difficoltà. La squadra è solida e soprattutto costruita bene, di conseguenza c'è grande fiducia nell'ambiente ma la partita contro la Cremonese sarà il vero e proprio punto della situazione. Se la battuta d'arresto in Coppa Italia fa male, quella in campionato è stata una vera e propria batosta inaspettata. Adesso, però, contro i lombardi la grande occasione per riscattarsi e continuare a sognare un posto in Europa. Non perdere tutte le ultime che arrivano dal campo d'allenamento bianconero.

Tra qualche minuto si scende in campo. Il tecnico Andrea Sottil ha fissato per le 15 la ripresa degli allenamenti e di conseguenza l'inizio della preparazione verso Cremona. Una trasferta tosta, contro una squadra che ha sicuramente raccolto molto meno di quello che meritava e l'esempio pratico è proprio quello di ieri sera. Contro la Sampdoria non c'è quasi mai stata partita e per lunghi tratti sembrava esserci una sola società in campo, ma nel finale è riuscita comunque a spuntarla la società che gioca a Marassi. Al momento la situazione in casa Udinese non è delle più felici, un centrale dovrebbe restare ai box per ancora diverso tempo.

Rodrigo Becao — Il brasiliano è alle prese con il risentimento all'adduttore e secondo alcune notizie potrebbe tornare addirittura nel 2023. La situazione non è facile da gestire, ma si vuole fare il possibile per ristabilire il calciatore al meglio ed evitare ogni possibile ricaduta.