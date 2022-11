Notizie Udinese – Oggi scende in campo Ebosse / Le ultime sul suo esordio

Ecco tutte le ultime sul possibile esordio mondiale di Enzo Ebosse. L'unico baluardo che rappresenterà l'Udinese nel corso del Mondiale

Redazione

La Gazzetta dello Sport questa mattina ha riservato una pagina intera all'unico giocatore che potrà rappresentare l'Udinese nel corso di questi mondiali: Enzo Ebosse. Proprio oggi ci sarà il suo decisivo primo match e subito si tratta di una sfida importante e che non fa piacere a noi fans italiani. Il Camerun se la dovrà vedere con la Svizzera del portiere Sommer. Una squadra forte e preparata che (non dimentichiamo) è stata l'artefice della non convocazione proprio della nostra nazionale. Sicuramente oggi il Camerun affronterà l'incontro con il piglio diverso da quello che ha usato l'Italia e lo farà soprattutto per non rimanere scottato. Ecco tutte le ultime sul match di giornata.

Il fischio d'inizio è stato fissato alle ore 11 in punto in quel di Doha in Qatar, visto che si tratta dell'unica città che sta ospitando questi mondiali. La sfida, inoltre, vedrà in campo un altro giocatore che ha fatto le fortune delle precedenti gestioni. Si parla di Stefan Widmer che ha giocato nell'Udinese per diverse stagioni ed oggi scenderà in campo, ma con la maglia della nazione confinante con il Bel Paese. La sfida resta di grande prestigio e di conseguenza possiamo aspettarci dei colpi da un momento all'altro, ma soprattutto bisognerà abituarsi a una grande tattica visto che nessuno ha intenzione di uscire dal campo con zero punti.

Partirà titolare? — La presenza dal primo minuto per Enzo Ebosse non sembra essere nemmeno in dubbio. Il calciatore è uno dei punti fermi della nazionale del centro Africa e di conseguenza bisogna solo aspettare le formazioni ufficiali per avere la certezza, ma oggi esordirà quasi sicuramente. Si augura una buona fortuna al calciatore e si spera possa andare il più avanti possibile nella competizione.