Udinese – L’ex Okaka sulla nuova avventura: “Il pallone è cambiato…”

La squadra bianconera è già al lavoro in vista del prossimo incontro di campionato. La partenza sprint e l'incontro di primissimo livello non possono fare altro che aumentare le attenzioni di tutti i protagonisti. Le prossime ore potrebbero essere decisive per vedere chi scenderà sul campo da gioco e soprattutto per capire se qualche infortunato riuscirà a recuperare. Nel frattempo c'è un ex che sta cercando di rilanciarsi dall'altra parte dell'Europa. Il giocatore al centro dell'articolo è Stefano Okaka che con il suo Istanbul Basaksehir andrà a giocare contro la Fiorentina domani sera. Ecco le parole del bomber sulla sua nuova esperienza dall'altra parte dell'Europa.