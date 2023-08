Udinese – 24h di attesa, a domani per le ufficialità / La giornata

24 ore di calma piatta in casa Udinese. Dopo l'incontro di ieri sera tra la dirigenza bianconera e quella neroazzurra per limare gli ultimi dettagli dell'affare Samardzic/Fabbian. La società sta tenendo un profilo basso in attesa delle ufficialità e di tutte le visite mediche del caso. In questi giorni il calciatore serbo ha addirittura deciso di allenarsi in disparte per poter evitare degli infortuni che potrebbero far saltare il tutto nel rush finale. Lazar ha grande voglia di mettersi in gioco anche in una big del nostro calcio ed infatti non vede l'ora di poter iniziare la sua avventura con il club di Milano. Allo stesso tempo bisogna anche guardare il rovescio della medaglia (in questo caso positivo) per l'Udinese. Giovanni Fabbian potrebbe essere proprio il sostituto perfetto.