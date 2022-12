Notizie Udinese | Orlando: “Bisogna continuare a valorizzare i giocatori”

L'ex difensore bianconero ha detto la sua sugli obiettivi dei friulani e su cosa devono migliorare se vogliono un posto in Europa

Redazione

La squadra bianconera continua a lavorare sui campi del Bruseschi in vista dei prossimi incontri di campionato. Al momento ci si prepara ad una ripresa che non sarà assolutamente semplice visto che dopo due mesi di pausa non è mai scontato rimettersi a giocare su determinati ritmi, anche se Sottil ha dato l'idea di poter fare la differenza con i suoi metodi e i suoi allenamenti. Proprio della squadra ha parlato Alessandro Orlando, ex giocatore dell'Udinese. Ecco tutte le sue dichiarazioni in un'intervista rilasciata nelle ultime ore a Tmw.

Per l'ex difensore la squadra d'ora in poi deve trovare più equilibri, perché secondo lui, dopo la prima dozzina di gare in cui ha fatto vedere ottime cose, c'è stato un periodo in cui è stata un po' meno all'altezza. "Mi aspetto un andamento più equilibrato, è quello che servirebbe. Credo che l'Udinese possa valorizzare i giocatori e al tempo stesso spero di vedere delle belle gare, al di là del risultato finale".

Le parole di Orlando — Orlando infine ha parlato di quei giocatori che secondo lui possono fare la differenza e aiutare l'Udinese a riconquistare un piazzamento europeo dopo tanti anni. "Mi ricordo per esempio la gara con l'Atalanta, riacciuffata sul 2-2 con un calcio divertente e grazie a tanti giovani. Il traguardo Europa? Non credo sia un obiettivo da porsi, magari strada facendo ci puoi pensare. Ora l'importante è continuare a giocare bene e valorizzare i vari Samardzic, Beto, dare continuità a Deulofeu e Udogie". Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sulla società che ha intenzione di continuare a sorprendere e fare la differenza sul campo da gioco. Ecco il punto sui giocatori che potranno ritornare proprio in vista della partita con l'Empoli. Il recupero dei titolarissimi <<<