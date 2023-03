News Udinese – Testa solo ai rossoneri / Il punto sull’allenamento mattutino

La squadra di Sottil continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco il punto sull'allenamento di questa mattina

Redazione

L'Udinese continua a lavorare intensamente in vista dei prossimi incontri di campionato. La squadra allenata da Andrea Sottil ha intenzione di fare la differenza sul campo da gioco anche in vista di uno di quei match che motivano qualsiasi squadra. Questo sabato in una Dacia Arena stracolma (prima della pausa per le nazionali) si affronteranno gli attuali Campioni d'Italia che sono pronti a farsi valere sotto tutti i punti di vista. Adesso non possiamo fare altro che seguire la seduta d'allenamento odierna dei calciatori e come sta proseguendo la preparazione in vista di un match di questa caratura.

Oggi la squadra si è ritrovata sui campi del Bruseschi in mattinata. L'allenamento è stato diviso in due situazioni principali. La prima ha visto tutti i calciatori lavorare in palestra, mentre nella seconda parte della seduta si è toccato il pallone e si è fatto un po' di lavoro tattico in vista di sabato sera. Come detto in precedenza ci si aspetta il pubblico delle grandi occasioni nel corso del prossimo incontro di campionato. Motivo per cui Andrea Sottil spera di poter fare affidamento su tutta la rosa dei bianconeri. Allo stesso tempo, però, c'è un giocatore che non è al meglio e potrebbe alzare ufficialmente bandiera bianca. Ecco di chi stiamo parlando.

Infortunio da valutare — Il difensore che ha dovuto alzare bandiera bianca anche questa mattina è il marocchino Adam Masina. Si sa che quando si rientra da un infortunio serio come il suo non è facile riprendersi e probabilmente è ancora alle prese con un recupero che permetta al calciatore di tornare ad essere protagonista con continuità.