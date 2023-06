News Udinese – Pafundi: “Abbiamo la marcia in più per vincere il Mondiale”

L'azzurrino ha detto la sua nel giorno in cui si affronteranno l'Italia under 20 e la Corea dei pari età. La sfida vale la finale del Mondiale

Redazione

Il calciatore di proprietà dell'Udinese Simone Pafundi si trova ancora in Argentina a difendere la maglia della nazionale. Stiamo parlando di un momento storico per la nostra squadra, visto che dopo un momento molto difficile culminato con due Mondiali consecutivi saltati, adesso bisognerà cercare di addolcirsi almeno con il futuro del nostro calcio. Proprio questa sera andrà in scena la semifinale del Mondiale under 20 e tra i giocatori intervistati prima dell'incontro c'è anche il fantasista bianconero. A 17 anni è il più piccolo del gruppo di Carmine Nunziata, ma con le sue qualità sta già mostrando di meritarsi un ruolo da assoluto protagonista. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito ad ascoltare tutte le sue dichiarazioni.

"Questo è il mio primo Mondiale, sta andando molto bene sia per me che per la squadra. Con i compagni c’è molto feeling, mi trovo molto bene nonostante sia molto più piccolo di loro e il mister mi sta insegnando maggiormente il senso del gruppo vero". Parole di rito che servono anche a tenere l'ambiente compatto prima di una sfida decisamente importante se non fondamentale. La squadra ha bisogno di giocare al massimo delle proprie forze e soprattutto di non fare alcun tipo di scherzo. Ha parlato anche degli obiettivi di squadra da qua ai prossimi due match.

Le idee molto chiare — "Il torneo è molto stimolante perché sono tutti molto forti e tutti al nostro stesso livello ma penso che noi abbiamo quella voglia e quella marcia in più per vincere questo Mondiale". Pafundi non si tira indietro e sa che l'Italia ha l'organico adatto per provare a vincere questa competizione molto importante. L'appuntamento si rinnova a questa sera quando scenderà in campo l'Italia contro la Corea del Sud. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista del mercato. Offerta shock da Monza per Pereyra <<<