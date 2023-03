Udinese – Tutto sull’infortunio di Bijol / Ecco quanti incontri salterà

Non arrivano belle notizie per la società bianconera. Il calciatore sloveno Jaka Bijol è fuori per infortunio, ecco quante partite salterà

Non arrivano belle notizie per l'Udinese e soprattutto per il tecnico Andrea Sottil. Ieri sera durante l'incontro valido per le qualificazioni ai prossimi europei, il difensore centrale Jaka Bijol èdovuto uscire preventivamente dal campo. Subito grande apprensione sia da parte della nazionale, visto che l'ex Cska è uno dei calciatori più importanti che da parte del suo club. In queste ore verranno svolte tutte le analisi di rito e si capirà meglio l'entità dell'infortunio e soprattutto quante partite dovrà saltare il roccioso centrale. Al momento, però, iniziano già a filtrare le prime voci sul problema. Andiamo a vedere nel dettaglio se Jaka potrà esserci già alla ripresa.

Minuto 36 della sfida tra la Slovenia e San Marino. Dopo un contatto di gioco e conseguente botta alla testa è lo stesso difensore a domandare la sostituzione. Il mister Kek non ci pensa due volte ed effettua immediatamente il cambio. Mentre il calciatore sta uscendo dal campo si ferma un attimo a parlare con il suo commissario tecnico e spiega di aver avvertito del dolore tra collo e testa. Proprio in queste ore Bijol svolgerà tutti gli esami di rito per poter stabilire l'effettivo problema. Al momento si parla di una possibile commozione celebrale.

In campo contro il Bologna? — Non sarà semplice, ma Andrea Sottil sa benissimo che ha un bisogno enorme di Bijol già nel corso del prossimo impegno. Tra qualche ora avverrà il rientro sui campi del Bruseschi e preparare la sfida contro il Bologna, senza il perno della difesa diventa un'impresa ardua. Ricordiamo anche che oltre l'assenza dello sloveno vanno aggiunte anche quella di Nehuen Perez e Rodrigo Becao (squalificati per somma di ammonizioni). Ad oggi non si è ancora certi del rientro di Jaka, ma possiamo dire con certezza che si farà il possibile per metterlo in campo già questa domenica.