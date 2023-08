Mercato Udinese – Pafundi prolungamento in arrivo / Tutti i dettagli

Il golden boy del calcio italiano è pronto per continuare la sua avventura in bianconero. Simone Pafundi vuole a tutti i costi essere protagonista nel corso delle prossime stagioni ed è pronto a farlo con la maglia dell'Udinese sulle spalle. Ogni giorno sembrano esserci dei passi in avanti sul suo prolungamento contrattuale e il giovane che si è messo in mostra anche con la maglia della nazionale maggiore non vede l'ora di poter dire la sua. In questi giorni ci sono stati dei colloqui con la dirigenza e la famiglia Pozzo è stata molto chiara riguardo la sua importanza all'interno del progetto. I bianconeri hanno fatto sbocciare diversi talenti e Pafundi potrebbe essere solo l'ennesimo della lunghissima lista che si aggiorna di stagione in stagione. Vedremo nelle prossime ore se arriverà l'accordo definitivo e l'annuncio. Al momento le notizie che ci giungono in redazione parlano di un possibile prolungamento fino al Giugno 2025. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato. L'Udinese pesca dalla Vecchia Signora: tutti i dettagli <<<