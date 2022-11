Notizie Udinese – Da Pafundi a Udogie / L’Italia del futuro è bianconera

Il team si gode tutti i suoi giocatori. L'Italia del futuro potrebbe nascere proprio sulle qualità di due talenti di proprietà dei Pozzo

La squadra del Friuli Venezia Giulia non può fare altro che godersi il grande lavoro fatto sia sul mercato che da parte dei propri scout. Un team costruito in maniera perfetta e soprattutto ancora molto giovane e con ampi margini di miglioramento. Sono tanti i giocatori che fanno ancora parte delle nazionali giovanili e non vedono l'ora di mettersi in mostra anche con le squadre maggiori. L'ultimo clamoroso esempio è sicuramente quello di Pafundi che ha esordito in maniera anche abbastanza precoce con l'Italia (mercoledì scorso contro l'Albania). Quello di Simone è il punto più alto di un movimento che sta cambiando radicalmente, ecco spiegato il motivo.

Come detto anche nei giorni passati, Simone Pafundi è il terzo giocatore più giovane ad esordire con la maglia azzurra. Se facciamo un paragone, ha esordito addirittura prima di Pelé anche se il fenomeno brasiliano era già una star (nonostante l'età). Comunque l'Italia di Mancini sta cambiando davvero tanto ed infatti sotto la sua guida ben quattro giocatori sono entrati nella top venti per gli esordi più precoci. Assieme a Pafundi, possiamo trovare all'ottavo posto Giorgio Scalvini e al tredicesimo Gnonto, con un diciassettesimo posto per Moise Kean. Non solo talenti che hanno già detto la loro, ma ai box ci sono giocatori pronti per far vedere le proprie qualità.

Il destino di Udogie — Al momento solo la sfortuna lo ha tenuto fuori dai convocati per ben due volte. La scorsa estate durante il mega raduno ha alzato bandiera bianca per un fastidio ed anche nel corso di queste due partite amichevoli non c'è per colpa di un fastidio muscolare. Destiny Udogie, però, sa che si prenderà la fascia sinistra della nazionale e che è solo questione di tempo.