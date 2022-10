Udinese-Monza | Palladino: “Domani opportunità per vedere i giovani”

Il mister dei brianzoli ha presentato, alla vigilia della gara con i bianconeri, la sfida di domani sera in Coppa Italia

Alla vigilia di Udinese-Monza, mister Raffaele Palladino ha affrontato i temi della gara di Coppa Italia, parlando anche del turn over che sarà utilizzato domani sera: "Affrontiamo una squadra molto forte, molto temibile, che è in salute. Una squadra che è organizzata e allenata molto bene. Mi aspetto da tutti quanti il massimo impegno, da non sottovalutare assolutamente nulla perché sarebbe un errore molto grave". Palladino si aspetta dai suoi una partita giocata al massimo e una possibilità di vetrina a chi fin qui ha giocato meno. "Abbiamo dei giovani molto importanti, molto interessanti che voglio vedere. Questa è l'occasione giusta per vedere tutti e cercare di fare un'ottima partita".

L'Udinese è forse la rivelazione di questo inizio di campionato, in una corsa iniziata proprio in quel di Monza, quando gli uomini di Sottil erano riusciti a rimontare il gol di Colpani nel primo tempo : "E' una squadra molto organizzata, allenata molto bene da mister Sottil. E' una squadra che fa dell'intensità e del gioco la propria arma. Sono in fiducia, perché vengono da tanti risultati positivi. Lavorano bene sui calci piazzati. Noi abbiamo cercato di preparare nel migliore dei modi questa partita e andremo a Udine con la consapevolezza di giocarci questa partita".

Le parole di Palladino

Un risultato positivo sarebbe importante per arrivare al meglio alla sfida contro i rossoneri di sabato: "Questa deve essere una partita che ci dà consapevolezza, che ci dà continuità nel lavoro che stiamo svolgendo a Monzello. È la possibilità di vedere tutti quanti, di mettere minuti nelle gambe e per fare un'ottima prestazione e dare continuità a quello che stiamo facendo e arrivare a San Siro nel migliore dei modi. Questa deve essere la mentalità con cui affrontiamo questa partita e credo che i ragazzi la interpreteranno così".