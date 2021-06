Notizie Udinese – Panchina, Maran resta il favorito. Gotti è sempre in corsa

L’Udinese ha in programma, a metà della prossima settimana, un incontro con Luca Gotti: verso la decisione definitiva

MARAN - Sfumata la prima scelta Zanetti, che ha da poco rinnovato il contratto con il Venezia fino al 2025 -per la quale in realtà Pozzo non aveva grandi aspettative - rimangono in pista Maran in primis e Gotti. I nomi di Esteban Cambiasso e Andrea Pirlo non hanno mai trovato conferme, come pure quello di Andrea Stramaccioni. Il favorito resta dunque Rolando Maran, un allenatore esperto in Serie A con tanta gavetta in panchina. Stando al Gazzettino, Maran è in pole position, anche se non c'è ancora l'accordo (non trascurabile) sulla parte economica. Continuano dunque senza sosta i contatti tra il club di Pozzo e l'ex Genoa.