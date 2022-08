Notizie Udinese – Pareggio a Bologna e Gabriele Cioffi è ancora salvo

Il mister ex bianconero è sul filo del rasoio e la sua avventura in quel di Verona potrebbe terminare da un momento all'altro: i dettagli

La squadra bianconera non vede l'ora di continuare a dire la sua all'interno di questo campionato. Stiamo parlando di una squadra che è ancora a caccia del primo successo e di conseguenza la chance che si presenterà venerdì sera sarà molto ghiotta. Dall'altra parte ci sarà un neo promosso Monza ancora alle prese con un periodo di conoscenza, visto che in campo le prime due uscite sono state tutt'altro che positive. Nel frattempo se l'Udinese non ha ancora vinto, ma vive sulla cresta del buonumore, non si può dire la stessa cosa per l'ex allenatore Gabriele Cioffi. Il mister è in un vero e proprio limbo, con l'esonero che alla seconda giornata sembra già essere dietro l'angolo.

Il tecnico italiano non vedeva l'ora di iniziare questa nuova avventura con l'Hellas Verona, ma nelle ultime settimane diverse pedine fondamentali hanno cambiato team e di conseguenza la squadra è risultata completamente diversa. A questo punto ci si è dovuti muovere in un altro modo, alla ricerca di un'integrità con i giocatori a disposizione. Stiamo comunque parlando di un team che ieri contro il Bologna ha dato tutto pur di iniziare a smuovere la classifica. La situazione non è delle più semplici e di conseguenza non sono concessi passi falsi. Il presidente Setti inizia già a guardarsi intorno.

Una situazione ingestibile

Al momento per il tecnico toscano sembra non esserci grande fiducia all'orizzonte. Vero che dopo il pareggio di ieri è riuscito a guadagnare abbastanza fiducia per restare ancorato alla panchina, ma già settimana prossima servirà un altro risultato convincente. Il match sarà, però, contro l'Atalanta e di conseguenza si prospetta una partita tutt'altro che semplice. Tutto può cambiare, bisognerà trovare una prestazione incredibile contro la squadra di Gasperini. Cambiando rapidamente discorso, non perdere la scheda tecnica sull'ultimo acquisto delle zebrette. Il punto su Kinsgley Ehizibue <<<