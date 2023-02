Udinese – Parla Acerbi: “Sabato sera abbiamo rischiato di perdere”

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri. Nel frattempo anche il difensore Acerbi ha detto la sua sul precedente match

Redazione

L'Udinese ha già iniziato i suoi lavori in vista dei prossimi incontri di campionato. La partita di domenica pomeriggio alle ore 18 sarà davvero un crocevia fondamentale per questa stagione e soprattutto per una squadra che ha grande voglia di fare la differenza. Il settimo posto ha iniziato ad allontanarsi in maniera preoccupante e di conseguenza bisogna fare il massimo per poter tornare su quei livelli per poter coronare un vero e proprio sogno. Ciò che manca all'Udinese, sicuramente non sono le prestazioni visto che la squadra di Sottil gioca un bel calcio. Al momento si pecca solo di finalizzazione, sono tante le occasioni sbagliate dal team bianconero in questo ultimo periodo. Nel frattempo ha dato un suo parere sul match di sabato sera anche il difensore Francesco Acerbi.

"Abbiamo fatto un buon primo tempo con l'Udinese. Nel secondo siamo andati troppo all'arrembaggio e potevamo anche perdere la partita. Serve avere più equilibrio, ma è un discorso di generosità". Parole dure del difensore ex biancoceleste nei confronti dei suoi compagni di squadra che ha bisogno di trovare una quadra in vista di questo finale di stagione. Allo stesso tempo, però, sempre le affermazioni non possono fare altro che avvalorare la prestazione in quel di San Siro da parte della società del Friuli Venezia Giulia.

I prossimi match — L'Udinese, come detto in precedenza, non potrà più sbagliare e serve una vera e propria scossa contro lo Spezia. Un incontro che sarà fondamentale sotto tutti i punti di vista e di conseguenza ci si aspetta una prova come quella di San Siro, ma con un po' più di precisione sotto porta (unica cosa che manca agli uomini di Sottil negli ultimi mesi). Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista del prossimo match di campionato. Parte una vera e propria emergenza difensiva: ecco chi starà fuori <<<